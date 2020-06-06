В больнице Тульской области до смерти избили ветерана чеченской войны

В Тульской области скончался 43-летний ветеран чеченской войны Константин Красиков, у которого был диагностирован коронавирус.



30 мая мужчину доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу, в тот же день вечером врачи сообщили матери пациента, что его нужно отвезти на лечение в Тулу. Приехавшая мать обнаружила сына избитым в инвалидной коляске. Медики пояснили, что пациент с ними «воевал».

Пациента доставили в Тульскую областную клиническую больницу, где он скончался. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Родственники утверждают, что другие пациенты этой больницы тоже жаловались на избиения.