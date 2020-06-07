В правительстве рассказали, когда в России начнётся туристический сезон

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о готовности России к открытию туристического сезона.



Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на том же совещании добавил, «уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия» туристического сезона.