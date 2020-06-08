В России прогнозируют серьёзные потрясения из-за последствий пандемии

Половина россиян потенциально готова к массовым протестам из-за серьёзных идеологических изменений в обществе.



Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на доклад независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

«Тренд негативного отношения народа к власти вновь усилился из-за пандемии коронавируса. Многие принятые меры вызвали негатив или показались недостаточными. Основным объектом претензий стал Владимир Путин, который „выстроил государственную систему, которая не работает“, а пропаганда стала вызывать только неприятие», — отмечают эксперты.

Более половины опрошенных уверены, что озлобление населения и цинизм власти могут привести к серьёзным социально-политическим потрясениям. Те, кто считают, что этого не произойдёт, в качестве аргументов называют политические репрессии и устойчивость власти за счёт пропаганды.

Часть россиян боятся больших экономических потрясений, а часть — желает перехода к парламентской форме правления. Превалирующими эмоциями среди населения стали раздражение, тревога и гнев, а вера в то, что федеральные или региональные власти справятся с последствиями коронавируса стремительно падает.