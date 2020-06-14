Путин заявил, что Россия с «минимальными потерями» выходит из борьбы с коронавирусом

Россия «уверенно» и с «минимальными потерями» выходит из пандемии коронавируса, благодаря своей системе управляемости, при которой «правительство работает как одна команда».



Об этом заявил президент страны Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«При определённых издержках, при проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — отметил он.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте в мире по числу больных COVID-19. В середине мая страна уже обошла Великобританию и Испанию, выйдя на второе место в мировом списке. Сейчас эту строчку занимает Бразилия (850 514 случаев с начала пандемии). На первом месте по-прежнему США, где с начала весны выявили более 2 млн заражений.