Выборы в Госдуму могут пройти досрочно

Выборы в Госдуму могут пройти раньше намеченного срока — до сентября 2021 года.



Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, а также источники мэрии Москвы и полпредству Дальневосточного федерального округа.

Досрочные выборы парламента пройдут в том случае, если на голосовании 1 июля будет достаточно высокая явка, окончательно решение будет принято только после июльского плебисцита.

В качестве возможных дат досрочных выборов называют весенние месяцы: конец марта—апрель. Например, в День воссоединения России и Крыма 18 марта для усиления мобилизационного эффекта среди лояльного электората.