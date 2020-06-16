Алексей Дюмин занимает четвертое место в рейтинге «Индекса власти»

«Давыдов. Индекс» подготовил майский выпуск рейтинга «Индекса власти», в котором губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял 4 место.

Оценка каждого из участников складывается из профессиональной репутации персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, наличия крупных успехов или неудач на посту.

Помимо списка глав регионов в рейтинге также представлены федеральные чиновники и политики, кураторы внутренней политики в регионе и спикеры регионального парламента.

Так, в ТОП-40 глав регионов вошел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он занимает 4 место после Сергея Собянина, Рамзана Кадырова и Рустама Минниханова.