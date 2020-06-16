Коммунальщик или жизнь: как директор тульской УК «портачит», угрожая здоровью туляков

В Туле на улице Академика Обручева, дом 1/6, офис 21 расположена управляющая компания ООО «УК Подъем». Генеральный директор фирмы сегодня — Роман Лазарев. Однако, еще недавно руководил компанией Михаил Смирнов. Под его началом УК не раз испытывала на прочность терпение и даже жизни туляков.

Одно из последних громких дел этой УК — пожар в жилом доме на Красноармеском проспекте. Обо всем по порядку.

13 февраля прошлого года ООО «УК Подъем» с привлечением подрядчика ООО «Подъем» проводило капитальный ремонт системы электроснабжения и элекстроосвещения подъездов многоквартирного дома №11 по Красноармейскому проспекту.

А 14 июня того же года в одной из квартир этого дома произошел серьезный пожар. К счастью, пострадавших и погибших в результате ЧП не было. Двое человек были спасены. Но имущество в квартире, да и само жилище выгорело дотла.

Хозяйка квартиры была уверена, что именно действия коммунальщиков привели к таким последствиям. Женщина была вынуждена провести экспертизу, чтобы доказать свою правоту. Специалисты «Центра независимой экспертизы» заключили:

«Причиной аварийной работы питающего кабеля варочной поверхности в квартире является неправильный монтаж питающего медного кабеля, а именно ошибочная подача на жилу заземления сетевого питания, минуя защитный автоматический выключатель».

И тут даже не электрик поймет, что причиной пожара стала ошибка работников, прокладывающих кабель. Кстати, в региональном МЧС варианты поджога или неосторожного обращения с огнем также «отмели».

Позже с ними согласился и Центральный районный суд Тулы.

В результате тулячке удалось взыскать с ООО «УК Подъем» больше 2,3 млн рублей морального ущерба, штрафов и компенсаций за такую оплошность. Страшно представить, чего бы стоила эта ошибка, если бы в пожаре пострадали или погибли люди.

Кстати, ООО «Подъем-Газ» тоже отличилось своей работой в Туле.

Напомним, в феврале уже этого года из-за недобросовестных действий ООО «УК «Подъем» и ее подрядной организации ООО «Подъем-Газ» в домах № 81 на ул. Октябрьской и № 41 и ул. Штыковой жизни и здоровье туляков снова подверглись опасности.

Дома были отключены для локализации аварийной ситуации, которую выявили ранее на газовой разводке. Однако жилищников это не остановило и в оба дома они пустили газ.

Более того, в доме №81 коммунальщики еще и квартиру вскрыли, чтобы проверить газовое оборудование.

Кстати, тогда у ООО «Подъем-Газ» не было договора на круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение с АО «Тулагоргаз», как того требует действующее законодательство.

Под руководством Смирнова «прославилась» и тульская управляющая компания «Жилцентр», которую он возглавлял еще несколько лет назад. Тогда против руководства УК было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, с декабря 2015 по начало марта 2017 года неустановленные лица из числа руководителей ООО «Жилцентр» похитили около миллиона рублей, поступившие от жителей домов. Правда, позже уголовное дело было прекращено.

Но еще задолго до того, как стать коммунальщиком, Смирнов носил погоны. Правда, в ноябре 2012-го года начальник отдела МВД России по Туапсинскому району Михаил Смирнов был уволен. А все из-за того, что «засветился» в массовой драке со стрельбой в Туапсе. К громадному скандалу тогда привел конфликт Смирнова и его заместителя полковника Тиграна Багдасаряна. Тогда начальник районного УВД выстрелил из травматического пистолета в своего зама по тылу и ранил его водителя.

И хотя Михаил Смирнов уже не возглавляет выше названные тульские управляющие компании, его коллеги до сих пор высказывают недоумение о том, как работа Смирнова привела к серьезным последствиям.