Своя еда – за баллы: туляки могут получить кэшбэк в Россельхозбанке фермерскими продуктами

Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай». Теперь за баллы, начисленные по карточным транзакциям можно покупать качественную фермерскую продукцию. В проекте участвуют фермеры из разных регионов России, на специальном сайте с каталогом фермеров www.svoebrand.ru, можно выбрать участника проекта в своем регионе. Тульские фермеры предлагают вкуснейшие сыры, сметану, молоко, мясные продукты, мед, овощи и многое другое.

Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российским фермерам — дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

«Для меня проект интересен как дополнительная возможность реализовать наши продукты. Ведь в сегодняшней ситуации этот вопрос стоит довольно остро – ярмарки не работают или работают с перебоями, а сейчас как раз все наши коровы отелились, пасутся на свежей травке и молока особенно много. Ждем своих покупателей!» — рассказывает Елена Шевченко, хозяйка фермерского подворья в деревне Малоозерки Щекинского района. Хозяйство предлагает большой ассортимент качественной молочной продукции по демократичным ценам. В обычные дни приобрести ее можно на рынке по ул. Фрунзе, а на фестивале «Своё», который проходил в Тульском Кремле, у прилавка Елены все время стояла очередь.

«Обидно, когда люди вместо полезного лакомства покупают суррогаты. Предлагать людям настоящий, качественный мед – вот моя работа! Сейчас стараюсь увеличить сбор меда и расширить ассортимент – делаем крем-мед, чаи, сбитни… Давно задумывался о новых способах продажи – вот, например, поставил в Туле несколько вендинговых аппаратов – теперь в удобное время можно прийти к аппарату самообслуживания и купить настоящий мед с пасеки! Формат продажи непривычный, но уже есть постоянные покупатели. Участие в проекте «Сей добро» для меня — очень интересный опыт. Думаю, он принесет пользу и мне, и моим покупателям. Да и заявки начали поступать — вот недавно позвонили аж из Норильска! Но основные покупатели, это, конечно же, наши туляки», — поделился мнением Михаил Зубков, глава хозяйства «Медолина» из деревни Даниловка Алексинского района.

В настоящее время держателями карт РСХБ является более 6 млн клиентов. Все они, подключив программу лояльности, смогут приобретать на свой кэшбэк фермерские продукты. Существенным плюсом программы является то, что сертификаты можно приобрести не только за баллы, но и доплатив деньгами. Для покупки сертификата необходим как минимум 1 бонусный балл.

Воспользоваться такой возможностью просто. С помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) клиент из программы лояльности попадает на бонусную витрину, где может обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала. Сертификаты на бонусной витрине «Урожай» уже доступны. Далее в каталоге фермеров www.svoebrand.ru, можно выбрать участника проекта. Карточка каждого фермера имеет описание его продукции и контактную информацию для связи. Для того, чтобы сделать покупку за баллы достаточно назвать фермеру номер своего сертификата. Фермер после предъявления номера такого активированного сертификата получит деньги от Банка на свой счет. Условия доставки оговариваются напрямую фермером и обладателем сертификата.

Предложить свою продукцию клиентам РСХБ может любой фермер, зарегистрировавшись на портале svoe.mgc-loyalty.ru. Вся информация по работе с системой, взаиморасчетам с Банком, взаимодействию с клиентами после регистрации будет доступна в личном кабинете фермера. При регистрации предприниматель автоматически становится участником большого проекта РСХБ «СВОЁ».

«Так получилось, что важное событие для Банка пришлось на непростое время. Период, когда всем нужна взаимопомощь и поддержка. Фермеры для Банка – свои люди. Как и каждый из частных клиентов. Наше желание – познакомить их, объединив в рамках проекта «Сей добро». Уверены, что такое знакомство окажется взаимовыгодным. Россельхозбанк одновременно уделяет большое внимание развитию дистанционного обслуживания и поддержке фермерского движения. Все это отражено в проекте», — отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Программа РСХБ «СВОЁ» началась с организации одноименного фестиваля фермерской еды в 2017 году на территории музея – усадьбы Архангельское в Подмосковье. За три года фестиваль прошел в Москве, Туле, Великом Новгороде, Ижевске, Барнауле, Калужской и Ленинградской областях. Мероприятие посетило почти полмиллиона человек, более 1000 фермеров представили свою продукцию. Сейчас программа «СВОЁ» это не только фестиваль, а комплекс мероприятий, направленный на популяризацию фермерского движения России.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России 3349, бессрочная