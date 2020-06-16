Интерактивная карта Тульской области с адресами очагов коронавируса: 16 июня

За сутки в Тульской области выявили еще 93 случая коронавируса. Общее число зараженных – 5529 человек.

Очаги коронавируса в населенных пунктах Тульской области видны на интерактивной карте. Ознакомиться с ней можно ЗДЕСЬ.

Больше всего случаев выявлено в Туле (2114), Щекинском районе (400), Новомосковске (377), Киреевском районе (310), Ефремовском районе (316), Алексинском районе (285), Богородицком районе (273).

За сутки наибольший прирост показала Тула (+26), Ефремов (+12) и Новомосковск (+10).

Среди небольших населенных пунктов, которые не являются районные центрами, наиболее сложная ситуация в поселке Первомайский Щекинского района. Там выявили уже 60 случаев COVID-19.

Динамика распространения вируса

Карта коронавируса

Пояснения по населенным пунктам