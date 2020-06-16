В Новомосковске заработали фонтаны



В Новомосковске вновь запустили фонтаны. Как рассказал директор муниципального предприятия «Районное благоустройство» Игорь Беспалов, заработали два источника: в городском парке и в сквере «Гостиный дворик», возле гостиницы «Россия».

Особенно любимый детворой наземный фонтан в городском парке пока, до снятия режима ограничений, будет работать, так сказать, в сокращенном режиме – без световой подсветки и музыкального сопровождения. Как заверил Игорь Беспалов, сотрудники предприятия по содержанию и обслуживанию объектов уже приступили к работе.

Что касается фонтана на центральной площади, то он открываться не будет в связи с запланированной реконструкцией.