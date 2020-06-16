В Туле мошенники наживаются на предпринимателях, прикидываясь санитарными врачами



Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства сообщили, что неизвестные позвонили тульскому предпринимателю, и поведали о проверке по соблюдению требований по профилактике COVID-19, которая якобы ожидает его компанию. А за то, что лжесанитарные врачи не найдут нарушений, бизнесмену предлагали выложить некоторую сумму. Перечислить деньги нужно было на на номер телефона 8-991-749-50-16.

Сотрудники Управления напоминают, что подобные проверки проводятся только на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Тульский Роспотребнадзор сообщает о своей непричастности к данным случаям и призывает не идти на поводу у мошенников. А при обнаружении подобных фактов предпринимателям следует обратиться в Управление по телефону: 37-70-03, к бизнес-омбудсмену по телефону: 24-53-87 или в полицию.

Фото: svidok.info