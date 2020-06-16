Более 110 млн рублей потрачено на расчистку прудов в Богородицке

Также на эти средства была отремонтирована плотина на реке Уперте. Работы завершены в начале июня.

Деньги были выделены из региональной казны. Напомним, что восстановление водоемов и благоустройство парка также приурочены к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты, частью которой является Богородицк.

— Возрождение Большого, Нового прудов и плотины — это главнейшая задача сохранения ядра исторического ландшафта города Богородицка и системы экологии города, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

Фото: tularegion.ru