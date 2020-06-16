Виновнику смертельного ДТП в Щёкинском районе вынесли обвинительный приговор

Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По их данным, Щёкинский следственный отдел собрал обвинительные доказательства в отношении 36-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным в совершении преступления — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Судом установлено, что 13 октября 2019 года злоумышленник на принадлежащем ему транспортном средстве пит-байке «MotoLand», на участке автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» в черте посёлка Социалистический Щекинского района, создал опасность для движения при выезде с прилегающей территории, на автодорогу и совершил столкновение с мопедом «Atlant», на котором находились несовершеннолетние водитель и пассажир, в результате чего произошло опрокидывание указанного мопеда.

Совершивший ДТП водитель скрылся с места происшествия.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений 16-летняя пассажирка мопеда «Atlant» скончалась 07 ноября 2019 года в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница».

Виновнику ДТП назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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