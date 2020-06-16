Ведущий телепрограммы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди приехал в Крапивну

В Тульской области отменили фестиваль Крапивы из-за режима ограничений в связи с пандемией коронавируса.



Однако не все готовы мириться с создавшейся ситуацией. В их числе — и ведущий телепрограммы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди.

Известный итальянец приехал в Крапивну и познакомился с традициями села, а также изучил местную кухню.

Федерико родился в Риме в 1986 году. Ещё в Италии он побывал на фестивале русской музыки и был так восхищен, что возникло желание поехать в Россию. В популярном шоу Арнальди принимает участие с ноября 2019 года — путешествует по разным уголкам планеты в поисках лучших рецептов.

Всех секретов крапивенского выпуска пока раскрывать нельзя, но очевидно, что в нём будет много крапивы, а украшением съёмок стало выступление участниц тульского фольклорного ансамбля. Предварительный выход программы в эфир канала НТВ 5 сентября.