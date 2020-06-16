Виновника смертельной аварии в Щёкинском районе осудили на 6 лет

В Тульской области вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП на трассе в Щёкинском районе.



За нарушение ПДД и побег с места происшествия 36-летний мужчина получил шесть лет колонии общего режима и лишился водительских прав на три года.

Авария случилась 13 октября 2019 года: в черте Социалистического поселка водитель пит-байка создал опасность для движения при выезде с прилегающей территории и врезался в мопед «Атлант» с двумя подростками.

Мопед опрокинулся, а мужчина скрылся с места ДТП, сообщили 16 июня в пресс-службе следственного управления СК России по Тульской области.

16-летняя пассажирка мопеда скончалась через несколько дней в Тульской детской областной больнице от полученных в аварии травм.