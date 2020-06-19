Мазова вызвали в ОБЭП из-за заявления Шестакова

Глава Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков заявил в полицию на депутата Тульской областной думы Андрея Мазова.



Того вызвали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Жители дома №4 по улице Столетова попросили у депутата помощи. Старшая по дому сообщила, что при капитальном ремонте в 2019 году замену кровли забыли включить в программу по вине администрации округа.

Жалобу опубликовали в группе в социальной сети ВКонтакте «Тула. Пролетарский район», её глава округа посчитал оскорбительной. Также Шестаков потребовал очной встречи с автором обращения к Мазову.

Сотрудники полиции взяли с Мазова объяснения по факту произошедшего.