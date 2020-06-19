4 туляка устроили в центре города разборку со стволами

4 жителя Тульской области получили тюремный срок за стрельбу в центре города.



В апреле 2019 года на парковке супермаркета один из стрелков заметил машину своего знакомого, с которым был в конфликте. Подсудимый предложил водителю выйти из машины, тот отказался, после чего получил выстрел в упор.

Дальше завязалась разборка со «стволами». Разрядив обоймы, стрелки скрылись с места преступления.

Суд посчитал перестрелку хулиганской. Также мужчин признали виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и иных насильственных действиях.

Суд принял во внимание, что у двух подсудимых есть малолетние дети, а третий признал свою вину и возместил ущерб. Каждому в результате дали по 4 года тюрьмы.