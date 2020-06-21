Тулякам предложили «безопасно» проголосовать за поправки в Конституцию

Туляков, которые придут на плебисцит по поправкам в Конституцию, обеспечат средствами индивидуальной защиты.



Об этом сообщили на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Павел Веселов, для голосования изготовлено 1,1 млн бюллетеней (по числу избирателей).

В регионе будет задействовано 29 территориальных избирательных комиссий, 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков. Общее число членов избирательных комиссий составит более 11 тысяч человек.

С 5 июня идёт приём заявлений для голосования по месту нахождения в ТИКах, МФЦ, через портал госуслуг. С 16 до 21 июня эти заявления также будут принимать участковые избирательные комиссии.

Горячая линия по вопросам подачи таких заявлений действует по номеру 8-800-700-71-22.

Исходя из требований Роспотребнадзора, все избирательные участки будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Их также будут выдавать всем избирателям, которые придут на участки.