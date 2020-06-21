Восемь медиков из Тульской области вошли в «Список памяти» скончавшихся от коронавируса

В «Список памяти» скончавшихся от коронавирусной инфекции включили 8 медработников из Тульской области.



Это терапевт Ефремовской районной больницы Донушкин Алексей Вячеславович (58 лет), водитель скорой помощи Богородицкой центральной районной больницы Зыбин Анатолий Анатольевич (65 лет), заведующий подстанцией СМП в Киреевске Петровский Игорь Васильевич, хирург Киреевской центральной районной больницы Полиенко Игорь Леонидович (55 лет), санитарка Тульской областной клинической больницы Чепель Ирина Робертовна (58 лет), терапевт больницы РЖД Кузин Андрей Евгеньевич (59 лет), санитарка тульской горбольницы №9 Покровская Татьяна Борисовна (62 года), врач-анестезиолог Ваныкинской больницы Симма Анатолий Исаакович (70 лет).

«Список памяти» ведут сами медработники, сейчас в нём значатся 474 фамилии.