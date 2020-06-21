Путин заявил, что готов баллотироваться на новый срок, если примут поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин не допустил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.



Такое заявление прозвучало в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», передаёт ТАСС. Сам фильм покажет телеканал «Россия 1» 21 июня в 22:00 мск.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников» — заявил Путин.

Также он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.