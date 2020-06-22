В Тульском кремле продолжается воссоздание осадных дворов и строительство археологического окна, сообщается на официальном сайте правительства региона. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Сообщается, что в юго-восточной части Тульского кремля продолжается воссоздание осадных дворов XVII века. Исторические реконструкции выполнены на основе обобщенных данных археологических изысканий и архивных документов. Это жилые дома, хозяйственные постройки и многое другое. Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в сентябре основной этап музеефикации будет завершен. В осадных дворах появится музейная навигация. Посетители смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси и узнать, в каких условиях туляки жили раньше, ознакомиться с их бытом и культурой. Второй этап реализации проекта осадных дворов начнется в следующем году, когда деревянные постройки пройдут период естественной усадки.