В Туле продолжается благоустройство и озеленение территории

В областном центре продолжаются работы по окосу газонов, уборке улиц и озеленению территории. Так, на проспекте Ленина возле дома 33 укладывают рулонный газон, сажают спиреи. По городу осуществляется полив зеленых насаждений, сообщает администрация Тулы.

Окос газонов проводится на проспекте Ленина, Щекинском шоссе, в Городском переулке, на улицах Октябрьской, Металлургов, Вильямса, Чмутова и других.

В Большой Туле окашивают сорняки, собирают мусор, ветки, убирают детские и контейнерные площадки, стихийные свалки, удаляют незаконную рекламу.

Продолжают убирать и городские кладбища № 1, 4, Всехсвятское и 5-е Воинское. Здесь вывозят мусор, окашивают сорняки.