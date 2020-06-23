В Тульской области продлен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров

22 июня губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В регионе продлен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня. Это требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, а также иным категориям, установленным указом Губернатора Тульской области.

Для работающих граждан этого возраста будут предоставляться больничные листы, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.