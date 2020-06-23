Ясногорского Отелло и его друга ждет суд



Резонансное преступление произошло в Ясногорском районе чуть менее года назад.

Как рассказали в региональном следственном управлении, в августе недалеко от населенного пункта Череуга найдено тело девушки.

По предварительным данным, молодой человек приревновал свою знакомую и вместе с другом решил ее проучить. Начавшаяся ссора привела к драке: мужчины начали избивать и мучить женщину. Смерть потерпевшей наступила от удушения на месте преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело, направлено в суд.

Фото: neonomad.kz