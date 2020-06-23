Тематический арт-объект появится в Крапивне



Сейчас в бывшем уездном городе ведутся масштабные работы, приуроченные к празднованию 500-летия Тульского кремля. Предполагается, что уже в следующем году гости и жители населенного пункта увидят новые туристические объекты.

Один из них – скульптурная композиция «Крапивна». Он будет установлен на въезде в село, рядом с туристско-информационным центром. Творческий конкурс на разработку арт-объекта объявлен в июне. Принять участие в нем могут все желающие. Необходимо подготовить эскиз будущей композиции с описанием идеи, используемых материалов и примерной технологии крепления элементов.

Документы принимаются до 6 июля по электронной почте shcultura@tularegion.org. С информацией о конкурсе можно познакомиться на официальном сайте администрации Щекинского района.