Тематический арт-объект появится в Крапивне

Тематический арт-объект появится в Крапивне


Сейчас в бывшем уездном городе ведутся масштабные работы, приуроченные к празднованию 500-летия Тульского кремля. Предполагается, что уже в следующем году гости и жители населенного пункта увидят новые туристические объекты.

Один из них – скульптурная композиция «Крапивна». Он будет установлен на въезде в село, рядом с туристско-информационным центром. Творческий конкурс на разработку арт-объекта объявлен в июне. Принять участие в нем могут все желающие. Необходимо подготовить эскиз будущей композиции с описанием идеи, используемых материалов и примерной технологии крепления элементов.

Документы принимаются до 6 июля по электронной почте shcultura@tularegion.org. С информацией о конкурсе можно познакомиться на официальном сайте администрации Щекинского района.

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