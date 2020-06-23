Прокуратура Пролетарского района Тулы выявила нарушения по факту загрязнения Щегловского ручья

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по факту загрязнения окружающей среды.

Напомним, что жители Пролетарского района пожаловались, что Щегловский ручей в скором времени превратится в засушливую, мусорную канаву. Бытовые отходы видны буквально на любом участке «Тухлого Дуная». Читайте подробнее: Туляки устали жить около зловонной «Щегловской» канавы

Именно под таким названием коренным тулякам известен ручей. Общая протяженность ручья около 4,5 км. Условно он делит Пролетарский район на две части: Кировский микрорайон и Криволучье. Под водой скрылись расколотые бутылки, шины, провода и строительный мусор. Это все, что заметно невооруженным глазом.

На поверхности «Дуная» видны мусорные заторы из полиэтиленовых пакетов и пачек от чипсов. В прошлом году эко-активистка Екатерина Олейник на зов жителей ответила субботником. Ей удалось очистить ручей вдоль березовой рощи от покрышек и другого бытового мусора. Екатерина отметила, что для того, чтобы привести в порядок 4,5 километра ручья необходимо провести не менее 10 таких субботников.

Материалом заинтересовалась прокуратура Пролетарского района города Тулы и организовала проверку по факту загрязнения Щегловского ручья.

«Прокуратурой Пролетарского района города Тулы по неразграниченной территории будут приняты меры прокурорского реагирования к территориальному управлению администрации города Тулы по Пролетарскому району. Также в адрес администрации будет внесено представление с требованием по принятию мер по уборке территории. Будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. По территории гаражного кооператива, которая примыкает к ручью, прокуроры Пролетарского района примут те же меры реагирования», — сообщили в ведомстве. 

Материалы проверки переданы в областную прокуратуру.

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Прокуратура Пролетарского района Тулы выявила нарушения по факту загрязнения Щегловского ручья

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