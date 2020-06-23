В Новомосковске подвели итоги весенних полевых работ

Несмотря на непростые эпидемиологические условия все новомосковские аграрии успешно выполнили комплекс весенних полевых работ, сообщил сегодня, 23 июня сайт администрации МО Новомосковск.

В текущем году весенние полевые работы проводились 25 сельскохозяйственными организациями: из них 3 коллективных сельхозорганизации разных форм собственности и 22 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Вся посевная площадь составила около 50 тысяч гектар, а это 102,6% к уровню прошлого года.

Всего высеяно 4639 тонн семян яровых зерновых культур.

Большая работа проведена новомосковскими сельсхозработниками, теперь все лето предстоит тщательный уход за посевами и химическая защита растений. Химическую обработку уже провели на площади 102276 га, в том числе гербицидами — 45950 га, инсектицидами -28325 га, фунгицидами -28001 га.