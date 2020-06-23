Более 17,8 тыс рабочих мест предполагается создать в Тульской области



Это станет возможным благодаря реализации более 100 соглашений регионального инвестиционного портфеля. Об этом 23 июня на пресс-конференции заявил заместитель председателя правительства области Григорий Лаврухин.

По словам чиновника, мониторинг реализации проектов ведется постоянно. Если у инвестора возникают проблемы, ему оказывается всестороннее содействие.

Министр экономического развития Марчел Кептэнарь уточнил, что в этом году завершено 6 инвестиционных проектов на сумму более 22 млрд рублей. Создано более 2 тысяч рабочих мест. До конца года планируется окончить еще 12 крупных проектов. В результате еще около 900 человек будут трудоустроены.

Узнать о вакансиях, предлагаемых новыми предприятиями, можно на официальном сайте Центра занятости населения Тульской области (rabota71.ru) или Общероссийском портале «Работа в России» (http://trudvsem.ru ).

— Правительство Тульской области продолжит поддерживать компании, реализующие инвестиционные проекты в регионе, — подчеркнул министр.