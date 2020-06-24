Жителей Тульской области обяжут сдавать тест на коронавирус перед поездкой в санаторий

Роспотребнадзор Тульской области в условиях «коронавирусных» ограничений опубликовал рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений, которыми определены организационные и профилактические мероприятия при приеме отдыхающих, работе сотрудников, организации питания, медицинского обслуживания и отдыха.

Одно из требований — отдыхающие должны предъявить отрицательный тест на коронавирус не позднее, чем на 2 суток до даты отъезда и информации об отсутствии контакта с вероятными больными не менее 14 дней до даты отъезда.

Также у сотрудников санатория обязательно наличие справки об отсутствии инфекции не ранее чем за 7 дней до выхода на работу, с последующим лабораторным обследованием не реже 1 раза в неделю.

Особое внимание уделено мероприятиям, исключающим скопление отдыхающих, дезинфекции контактных поверхностей и воздуха путем установки бактерицидных облучателей, соблюдению масочного режима, социальной дистанции.

В номера рекомендовано заселять не более 1 человека, за исключением сопровождающих и членов одной семьи.

Перед открытием санатории должны предоставить уведомление в Роспотребнадзор и орган власти о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий на территории.