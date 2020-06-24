Почти пятьсот граммов наркотиков изъято из незаконного оборота в Ефремове за полгода

Такая информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту под председательством главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева.

Одним из наиболее значимых было названо пресечение совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Тульской области деятельности организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ бесконтактными способом – «закладками» с использованием сети Интернет. Эта группа действовала на территории Донского и Киреевского района, а также в Новомосковске, Ефремове и Туле. В отношении членов группы только в Ефремове следственным отделом МО МВД России «Ефремовский» возбуждено 22 уголовных дела.

В этот же период в Ефремове была пресечена преступная деятельность двоих граждан – 1988 и 1990 годов рождения, незаконно хранящих и сбывающих путем закладок героин. Подозреваемые были задержаны с поличным – один на улице Дружбы, другой на улице Комсомольской, и в ходе досмотра у них изъяли в общей сложности 200 граммов героина.

Семь граммов героина было обнаружено в апреле на улице Дружбы у 26-летнего гражданина Таджикистана, а буквально на предыдущей неделе у 32-летнего ефремовца нашли метадон массой 15 граммов, который он также незаконно хранил и продавал.

А всего в 2020 году из незаконного оборота было изъято 230 граммов наркотических веществ синтетического происхождения и 210 граммов –растительного происхождения. 24 лица были привлечены к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.