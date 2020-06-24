Марафон «Тульский Кремль и города Большой засечной черты» продолжает Венев

Марафон «Тульский Кремль и города Большой засечной черты» продолжает Венев


Масштабный проект стартовал в Тульской области 1 июня. В течение 12 недель города региона, которые входят в Большую засечную черту, проводят различные мероприятия, посвященные юбилею старинной крепости.

Алексин, Белев и Богородицк уже представили свои программы. До конца августа жителей региона подготовлены онлайн-викторины, лекции, экскурсии, выставки, концерты и многое другое. Кстати, организаторы обещают, что некоторые события будут проводиться офлайн.

С 22 по 28 июня онлайн-марафон продолжил город Венев. С программой городских мероприятий можно ознакомиться здесь:

Марафон «Тульский Кремль и города Большой засечной черты» продолжает Венев

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