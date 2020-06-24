В пожаре в заокской организации по реабилитации инвалидов виновата элекропроводка

Неисправность электропроводки – основная версия возникновения пожара в организации по реабилитации и социальной адаптации инвалидов детства, расположенной в деревне Верхнее Романово. К такому выводу пришли в региональном следственном управлении.

Напомним, что трагедия произошла в Заокском районе 20 июня. Пожар начался около 3 часов ночи. В результате находившийся в здании мужчина не смог выбраться. А 14-летний мальчик, опасаясь погибнуть в огне, выпрыгнул из окна второго этажа дома и получил травму позвоночника.

Возбуждено уголовное дело. Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, изымается документация, касающаяся деятельности центра, допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.