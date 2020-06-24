За сутки мошенники облегчили электронные счета туляков на 715 тысяч рублей

В Тульской области продолжают совершаться хищения денег у граждан с использованием сети интернет. Свежие данные об объемах ущерба накануне, 24 июня, опубликовал сайт УМВД России по Тульской области по региону.

На удочку мошенников всего за сутки попали 6 человек, они потеряли со своих счетов 715 тысяч рублей.

Многие их потерпевшие знали о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попались на уловки злоумышленников.

Неизвестные звонили гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просили сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

После этого с карточек жертв списывались различные суммы денег.