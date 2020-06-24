До 167 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в экономику области в 2020 году

До 167 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в экономику области в 2020 году


Такие цифры 23 июня на пресс-конференции озвучил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

За 4 года в регион пришло более 570 млрд рублей, сообщил зампред правительства. Только в прошлом году объем инвестиций составил 178 млрд рублей. Это почти на 9% выше, чем годом ранее.

— В ближайшие годы, учитывая небольшую паузу, которую инвесторы могут взять, мы ожидаем, что инвестиционный интерес к Тульской области останется на высоком уровне, — добавил Григорий Лаврухин.

А чтобы этот интерес поддержать, в нашем регионе предусмотрен широкий спектр налоговых льгот для бизнеса и инвесторов. Помощь могут получить резиденты особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков, участники специальных инвестиционных контрактов, региональных инвестиционных проектов, сельхозпредприятиям и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Также организации могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, а для представителей  бизнеса подготовлен пакет мер поддержки.

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