В Тульской области число выздоровевших от COVID-19 превысило пять тысяч

Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Тульской области превысило пять тысяч, число умерших возросло до 88, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусом."Выздоровели 240 жителей Тулы и других районов области... Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Киреевского района в возрасте 68 и 89 лет. У пациентов в анамнезе хронические заболевания", — говорится в сообщении.

В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6220 человек, выздоровели 5011 пациентов.