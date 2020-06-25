В Туле продолжают ремонтировать дороги

В Туле продолжают ремонтировать дороги

В областной столице продолжаются работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог. Так, методом пневмонабрызга он проводится на улицах Томпа, Шишкина и Галкина. Ремонт люков смотровых колодцев идет на Л. Толстого и Советской. На Революции заделывают трещины асфальте, сообщает городская администрация.

Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству. Также они определяются по предписаниям ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям!» и обращениям граждан.

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