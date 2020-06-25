Туляк вынес из квартиры собутыльника иконы

Необычную кражу раскрыли тульские стражи порядка.

Как рассказали в региональном Управлении МВД, в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что из его жилища исчезли три иконы.

Предполагаемого вора обнаружили. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 46-летний местный житель, который накануне распивал горячительные напитки с потерпевшим.

Похищенные святыни изъяты и возвращены законному владельцу. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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