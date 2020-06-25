Какие выставочные пространства откроет «Куликово поле» на улице Металлистов



Музею-заповеднику передано два здания на старейшей улице областного центра: дома № 1 и 8. На данный момент работы в обоих зданиях близятся к окончанию.

— Сегодня все общестроительные и реставрационные работы по первому дому практически завершены, — говорит директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко. — Заканчивается монтаж системы пожарной и охранной сигнализации. Думаем, что в ближайшее время в это здание придут музейщики монтировать археологическую экспозицию, посвященную кладам.

В здании появятся специальные холодильники и вакуумный шкаф для сушки и консервации раритетов. Также будет обустроено большое помещение для камеральной обработки новых археологических находок.

По словам Владимира Гриценко, в восьмом доме работы тоже близятся к завершению. Реставраторы очистили кирпичную кладку от краски, восстановили ее внешний облик и восполнили рассыпавшиеся фрагменты. Историческую постройку ждет пропитка и заполнение швов кладки раствором, схожим с оригинальным, 19-го столетия. Вся несущая структура здания осталась прежней, перемещена только часть стен. Предполагается установить охранную сигнализацию и систему газового оборудования. Восстановлены кованные ворота и кровельные ограждения. В подвале сделали дренаж, а в дальнейшем планируется проложить гидроизоляцию.

— В доме №8 будет открыта интерактивная экспозиция, где мы расскажем, что было до того момента, как появился город Тула. Как сюда пришли первые люди, чем они занимались, как они осваивали эту территорию – расскажем обо всем, на чем в итоге возник наш город. Экспозиция будет называться «За 10 тысяч лет до Тульского кремля», — рассказывает ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

В доме № 8 предполагается организовать и выставочное пространство, посвященное жизни Дмитрия Донского. Также появится экспозиция об истории улицы Металлистов и ее жителей.