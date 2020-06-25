В Новомосковске торжественно открылась «Аллея Героев»

Сегодня в Новомосковске в торжественной обстановке состоялось открытие обновленной Аллеи Героев Советского Союза. Об этом сообщает сайт МО Новомосковск.

Работы на монументе на улице Московской были приурочены к 75-й годовщине Великой Победы.

«Слава этих замечательных людей никогда не должна меркнуть, память о них будет храниться в душе каждого из нас», — сказал на открытии обновленного монумента глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.

Реконструкция производилась при поддержке ООО «Аэрозоль Новомосковск».