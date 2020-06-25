Алексей Дюмин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ



25 июня началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Оно продлится до 1 июля. Причем жители региона могут проголосовать как на избирательных участках, так и дома. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, так что процедура будет абсолютно безопасной.

Одним из первых принял участие в голосовании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

— Конституция – наш Основной Закон. И в эти дни у нас есть возможность стать частью великой истории нашей страны. Повлиять на дальнейшую судьбу Отечества. Отдать голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор. Заботящегося о социальных гарантиях и благополучии каждого гражданина. Призываю всех не оставаться равнодушными – прийти и проголосовать за будущее нашей страны, наших детей и внуков! Важен голос каждого, — подчеркнул глава региона.