Чернские аграрии заботятся о посевах и заготавливают корма

Сельскохозяйственные организации Чернского района закончили продолжительные весенне-полевые работы. Последние гектары многолетних беспокровных трав досеяны «Брянской мясной компанией».
В этом году сев яровых культур занял площадь 44,6 тыс. га, что составляет 107,5% плана. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 27,5 тыс. га. Технических культур –15,9 тыс. га, что выше прошлогоднего показателя на 7 тыс. га, кормовых культур – 624,6 гектара. Посажено 422 гектара картофеля, 30 гектаров овощей.
В целом посевная площадь составила 74,9 тыс. га. Это больше, чем в прошлом году, на 4,3 тыс.га.
Значительно увеличена к уровню прошлого года (на 4 тыс. га) посевная площадь сельскохозяйственным предприятием «Мираторг-Орёл», теперь она составляет 21 тыс. га.
В настоящее время сельхозорганизации занимаются обработкой полей от сорняков, болезней и вредителей, а также подготовкой паров для осеннего сева озимых культур.
Подошла пора и для заготовки кормов для зимне-стойлового периода. Сельхозпроизводителям предстоит скосить естественных и сеяных трав на площади 2,2 тыс. га и заготовить сена около 2 тыс. тонн, сенажа 17 тыс. тонн, силоса 8,5 тыс. тонн.