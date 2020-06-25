Чернские аграрии заботятся о посевах и заготавливают корма



Сельскохозяйственные организации Чернского района закончили продолжительные весенне-полевые работы. Последние гектары многолетних беспокровных трав досеяны «Брянской мясной компанией».

В этом году сев яровых культур занял площадь 44,6 тыс. га, что составляет 107,5% плана. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 27,5 тыс. га. Технических культур –15,9 тыс. га, что выше прошлогоднего показателя на 7 тыс. га, кормовых культур – 624,6 гектара. Посажено 422 гектара картофеля, 30 гектаров овощей.

В целом посевная площадь составила 74,9 тыс. га. Это больше, чем в прошлом году, на 4,3 тыс.га.

Значительно увеличена к уровню прошлого года (на 4 тыс. га) посевная площадь сельскохозяйственным предприятием «Мираторг-Орёл», теперь она составляет 21 тыс. га.

В настоящее время сельхозорганизации занимаются обработкой полей от сорняков, болезней и вредителей, а также подготовкой паров для осеннего сева озимых культур.