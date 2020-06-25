Тульский губернатор проголосовал «за» поправки в Конституцию

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что, голосуя за поправки в Конституцию РФ, граждане отдают свой голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор, сообщил РИА Новости пресс-службы правительство региона

Глава региона в числе первых проголосовал в четверг на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в городе Туле."Конституция – наш Основной Закон. И в эти дни у нас есть возможность стать частью великой истории нашей страны. Повлиять на дальнейшую судьбу Отечества. Отдать голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор. Заботящегося о социальных гарантиях и благополучии каждого гражданина. Призываю всех не оставаться равнодушными – прийти и проголосовать за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Важен голос каждого", — отметил губернатор.