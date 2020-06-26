В Тульской областной Думе выявили больных коронавирусом

В Тульской областной Думе выявили больных коронавирусом

Как сообщает ТСН24 со ссылкой на председателя регионального парламента Сергея Харитонова, у трех сотрудников аппарата Думы обнаружен коронавирус. Также COVID-19 выявлен в депутата Алексея Альховика. Харитонов отметил, что у всех заболевание проходит в легкой форме.

Сам спикер парламента сейчас находится на самоизоляции. Ранее мы писали, что вирус был обнаружен у его водителя. Харитонов пояснил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Тест на вирус у председателя Думы отрицательный. 

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