За побои и угрозу убийством житель Чернского района осужден к 480 часам обязательных работ

В Чернском районном суде оглашен приговор в отношении чернянина, обвиняемого в совершении двух преступлений: совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, и угроза убийством.

Суд установил, что 5 марта этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своего знакомого по ул. Тургенева в пос. Чернь, обвиняемый, уже являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений схватил рукой шею несовершеннолетней и сдавил её, причинив потерпевшей физическую боль. Согласно заключению эксперта, повреждения у несовершеннолетней не повлекли вреда здоровью. После этого он угрожал ей физической расправой, направив лезвие ножа в ее сторону.

Суд признал дебошира виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде обязательных работ на срок 480 часов.

Мера пресечения осужденному — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.