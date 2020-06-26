Для участников масштабного летнего марафона проведут Фестиваль Крапивы онлайн

Менее месяца осталось до старта «Недели Щекинского района» в виртуальном летнем марафоне, посвященном 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

Неделя пройдёт с 20 по 26 июля, но уже сегодня стало известно, чем готовы удивить Щекинский район и старинная Крапивна участников марафона.

Как сообщили в комитете по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района, на каждый день (кроме субботы, 25 июля) запланирован ряд ежедневно повторяющихся мероприятий, но с разным наполнением.

Публикации на сайте тульскийкремль.рф, ставшем главной площадкой виртуального марафона, будут обновляться один раз в час с 10 до 18.00, охватывая разные направления культуры: музыка, изобразительное искусство, история, литература, рукоделие.

А 25 июля в 10 начнется пятичасовая онлайн-версия фестиваля Крапивы. В формате телепрограммы «Доброе утро» зрителям будут представлены развлекательные и познавательные видеоролики, посвященные историческому поселению Крапивна как городу-крепости, входившему в Большую Засечную черту. Прозвучат поздравления, интервью с краеведами, будут организованы мастер-классы по традиционным местным изделиям декоративно-прикладного творчества, крапивенские бабушки поделятся уникальными кулинарными рецептами и секретами «крапивной косметики». Запланированы музыкально-поэтическая композиция «Ру.Беж» и познавательная программа «Как детвора за крапивой ходила», концертная программа «Крапивенские узоры», а также презентация альманаха «Из глубины веков», посвященного 500-летию Тульского кремля.

Напомним, виртуальный марафон, посвященный 500-детию Тульского кремля и Большой засечной черты, стартовал 1 июня и продлится до 31 августа. Его участниками стали все населенные пункты Засечной черты: Алексин, Белев, Богородицк, Венев, Дедилово, Дубна, Епифань, Крапивна, Одоев, Плавск, Чекалин, Тула. Завершится марафон Неделей Тульского кремля.