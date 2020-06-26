В Алексине подростки угнали машину и утопили ее в пруду

В Алексине подростки угнали машину и утопили ее в пруду

Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, в апреле этого года несколько подростков решили угнать автомобиль, чтобы, по их словам, «покататься». В одном из дворов города им на глаза попалась ВАЗовская «тройка». Вскрыв машину, малолетние преступники попытались ее завести. Однако, из этого ничего не вышло. После этого подростки вытолкали «Жигули» из двора и скинули в пруд.

В ходе следствия все обвиняемые свою вину признали. Владельцу машины ущерб возместили их родители.

Сейчас подростки ждут суда. А в школу и органы опеки следствием направлены представления для, говоря казенным языком, «устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления».
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