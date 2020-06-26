В Алексине подростки угнали машину и утопили ее в пруду

Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, в апреле этого года несколько подростков решили угнать автомобиль, чтобы, по их словам, «покататься». В одном из дворов города им на глаза попалась ВАЗовская «тройка». Вскрыв машину, малолетние преступники попытались ее завести. Однако, из этого ничего не вышло. После этого подростки вытолкали «Жигули» из двора и скинули в пруд.

В ходе следствия все обвиняемые свою вину признали. Владельцу машины ущерб возместили их родители.