Алексей Дюмин поздравил «Тулицу» с выходом в Суперлигу

Президиум Всероссийской федерации волейбола принял решение о допуске «Тулицы» к участию в Суперлиге Чемпионата России 2021 года среди женских команд.

В прошлом сезоне, участвуя в Высшей лиге «А» команда вышла в финал, но из-за пандемии коронавируса Чемпионат пришлось завершить досрочно. В итоге «Тулица» стала серебряным призером предварительного этапа соревнований. .

Алексей Дюмин поздравил команду, тренеров и болельщиков «Тулицы» с выходом в Суперлигу, отметив, что это долгожданное для Тулы событие, ведь клуб долго шел к этой цели и заслуженно попал в элиту российского волейбола.