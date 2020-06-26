Избирательные участки в Тульской области откроются с 25 июня

Об этом на оперативном совещании доложил заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.

Он доложил, что туляки смогут проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля включительно, придя на участок или сделав заявку для голосования на дому.

Антон Агеев подчеркнул, что на участках сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты и антисептиков. Все рекомендации Роспотребнадзора выполнены.

Фото: riapo.ru