Избирательные участки в Тульской области откроются с 25 июня

Об этом на оперативном совещании доложил заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.

Он доложил, что туляки смогут проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля включительно, придя на участок или сделав заявку для голосования на дому.

Антон Агеев подчеркнул, что на участках сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты и антисептиков. Все рекомендации Роспотребнадзора выполнены.

Фото: riapo.ru

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru