Тульскому бизнесу доступны кредиты под 2% годовых

На госпрограмму помощи бизнесу могут рассчитывать только компании и индивидуальные предприниматели, работающие в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, а также социально-ориентированные некоммерческие организации.

Как сообщает Банк России, такой вид кредита выдаётся для покрытия любых документально подтверждённых расходов на предпринимательскую деятельность: выплата зарплаты работниках, текущие расходы, возврат ранее полученных кредитов по программам льготного кредитования и «нулевых» кредитов на сохранение занятости.

Помимо ставки в 2% участникам программы доступны и другие условия погашения кредит. Для предприятий, которые сохранят не менее 90% рабочих мест, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму погасит государство. Предприятиям, сохранившим не менее 80% сотрудников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.

Также сегодня предприниматели могут получить беспроцентные кредиты в рамках госпрограммы по сохранению рабочих мест. Как сообщили в тульском отделении Банка России, на начало июня банки получили от представителей тульского малого бизнеса 530 обращений на предоставление кредитов под ноль процентов. Одобрено 316 заявок на сумму 578,4 млн рублей. 112 малых предприятий и 58 индивидуальных предпринимателей получили ссуды на сумму 188,8 млн рублей.

Кроме того, представители 1196 предприятий малого и среднего бизнеса Тульской области обратились в банки за реструктуризацией кредитов. На данный момент уже рассмотрено 1153 обращения. Положительные решения приняты по 72,8% заявок.