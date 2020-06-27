В Туле продолжается благоустройство и озеленение территории

В областной столице продолжаются работы по окосу газонов, уборке улиц и озеленению территории. Так, на улице Хомяковской идет стрижка кустарников, на проспекте Ленина от Советской до Каминского ведется планировка территории. На Советской и Красноармейском проспекте пропалывают и стригут кустарники. У мемориала «Защитникам неба Отечества» и в Кировском сквере окашивают территорию. По городу ведется полив зеленых насаждений, сообщает администрация Тулы.

В Большой Туле окашивают сорняки, убирают мусор, ветки, детские и контейнерные площадки, свалки, незаконную рекламу. Продолжается и уборка городских кладбищ № 1, 3, 4, Горняцкого и в селе Высоком. Здесь вывозят мусор, окашивают сорняки.